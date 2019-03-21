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Dicle'de feribot battı: 72 ölü

21.03.2019 19:45 | Son Güncelleme

Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde feribot battı.

Dicle'de feribot battı: 72 ölü

Nevruz kutlamalarına gitmek için feribota binen en az 72 kişi hayatını kaybetti.Irak'ın Musul kentinde bir feribotun Dicle Nehri'nde batması sonucu en az 72 kişi hayatını kaybetti. Nevruz kutlamaları nedeniyle kalabalık bir yolcu kafilesini taşıyan feribotun alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin çoğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu açıklandı. Irak Sağlık Bakanlığı sözcüsü olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada en az 12 çocuğun olayda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

55 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan feribotun batmasının ardından 55 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

AFP'ye konuşan güvenlik yetkilileri, feribotun batmasının nedeninin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması olduğunu belirtti. Feribotta 100'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, feribotun batmasının ardından yolcuların imdadına yetişecek yeterli sayıda botun bulunmadığı açıklandı.

Irak Başbakanı Abel Abdül Mehdi kazanın araştırılması için talimat verdi.

Iraklı yetkililer, günler süren yoğun yağış sonrası Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

AFP,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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