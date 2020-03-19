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Didem Arslan, canlı yayında koronavirüs hattı ALO 184'ü aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 08:17 | Son Güncelleme

Habertürk sunucusu gazeteci Didem Arslan Yılmaz, koronavirüs danışma hattı ALO 184'ü canlı yayında aradı. Arslan, kendisine sorulan soruların hepsine 'evet' dedi. Telesekreter ise Arslan'a "En yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız" cevabını verdi.

Didem Arslan, canlı yayında koronavirüs hattı ALO 184'ü aradı

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında moderatör Didem Arslan Yılmaz koronavirüs şüphesi olan hastaların ne yapması gerektiği ele alındı.

CANLI YAYINDA ALO 184'Ü ARADI

Arslan, ALO 184'ü canlı yayında test etmek amacıyla aradı. Telesekretere bağlanan Arslan, "Aramanız Koronavirüs hastalığı ile ilgili mi? Kendinizde ya da yakınınızda hastalık belirtisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ateşiniz var mı? Nefes alıp verme zorluğunuz var mı?" sorularının tümüne "Evet" yanıtını verdi.

Soruların ardından telesekreter, "Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız" diyerek Arslan'ı hattan düşürdü.

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