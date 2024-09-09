Didem Arslan Yılmaz'dan Narin'in öldürülmesiyle ilgili çarpıcı iddia! "Anne ve amca arasında ilişki vardı, çocuk tanık oldu"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlerinde sona erdi.
Gözaltına alınan bir kişiden itiraf geldi. Şüpheli sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
Olayda tek tutuklu olarak amca Salim Güran bulunuyor. Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltı talimatı verildi. Aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Amca Salim Güran
Olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. Sunucu Didem Arslan Yılmaz cinayetin nedenini açıkladı.
Arslan'ın açıklamasından satır başları:
"Anne çocuğunun bir yere götürüldüğünü biliyordu, çocuğun sağ salim kendisine verileceğini düşünüyordu. Çocuk gelmedikçe annenin ümidi azaldı.
Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor. "