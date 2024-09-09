Didem Arslan Yılmaz'dan Narin'in öldürülmesiyle ilgili çarpıcı iddia! "Anne ve amca arasında ilişki vardı, çocuk tanık oldu"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlerinde sona erdi.

İTİRAF GELDİ

Gözaltına alınan bir kişiden itiraf geldi. Şüpheli sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

TEK TUTUKLU AMCA SALİM GÜREN

Olayda tek tutuklu olarak amca Salim Güran bulunuyor. Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltı talimatı verildi. Aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Amca Salim Güran

DİDEM ARSLAN YILMAZ CİNAYETİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. Sunucu Didem Arslan Yılmaz cinayetin nedenini açıkladı.

Arslan'ın açıklamasından satır başları:

"Anne çocuğunun bir yere götürüldüğünü biliyordu, çocuğun sağ salim kendisine verileceğini düşünüyordu. Çocuk gelmedikçe annenin ümidi azaldı.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor. "