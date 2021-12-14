Didem Arslan Yılmaz'dan rakip programlar için çok sert sözler: Ahlaksızca suçlamalarda bulunuyorlar

Show TV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına kayıp çocuğu Yasin için katılan baba Yavuz Şahin, eşinden şüphelendiğini belirterek olayın aydınlatılmasını istedi. Yürütülen çalışmalarda ihbar hattına bağlanan bir seyircinin söyledikleri ise Yasin olayıyla ilgili yeni detayları su yüzüne çıkardı.

Anne Ümmü Şahin'le birlikte sığınma evinde birlikte kaldığını söyleyen bir kadın, Şahin'in sığınma evine ilk gittiğinde yanında bir buçuk yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve programda anlattıklarının yalan olduğunu iddia etti.

CANLI YAYINDA RAKİPLERİ HAKKINDA ÇOK SERT SÖZLER

Show TV'deki Didem Arslan Yılmaz'ın programında çözülmeye çalışan olay, diğer kanallarda gündüz kuşağında yayınlanan benzer programlar tarafından da ekrana taşınmak istendi. Olayla ilgili çalışmalar sürerken, konuklarının telefonla aranarak rahatsız edildiğini ifade eden Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında ateş püskürdü.

"ÇOK AHLAKSIZCA SUÇLAMALARDA BULUNUYORLAR"

Oldukça sinirlenen Yılmaz "Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar, onlar kendilerini biliyorlar. Bizim programa katılan kişileri arayıp, programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar. Programla ilgili olarak da ağıza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar" dedi.

"BİR DAHA BENİM YAYINIMDAKİ KONUKLARI ARARSANIZ..."

Didem Arslan Yılmaz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. RTÜK çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen, onlar gazeteci değil çünkü. Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum. Bir daha benim yayınıma gelen konukları arayıp, onları rencide edersen seni bu ekranlarda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var, bunları ekranda göstereceğim. Hodri meydan, ya herro ya merro!"



