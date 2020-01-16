Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Habertürk TV'de yayınlanan ve gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alamamasına dair tartışması ortalığı karıştırdı.

İSMAİL SAYMAZ: DEMET AKALIN BİLE RAHAT RAHAT RANDEVU ALIRKEN...

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'na randevu verilmemesi ile ilgili programın konuklarından Prof. Dr. Mehmet Şahin ile yaşadığı tartışmada, "Demet Akalın'ın bile rahat rahat randevu aldığı Cumhurbaşkanı'na beş kez vurup randevu almadı. Adil olmanızı istiyorum. 16 milyon bir şehrin randevu alamayışı, buna karşı Demet Akalın'ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu size?" sorusunu yöneltti.

MEHMET ŞAHİN: AKALIN ÖNEMLİ BİR SANATÇIDIR

Şahin ise Saymaz'a verdiği cevapta, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" ifadesini kullandı.

