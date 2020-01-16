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  4. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu alamadığı iddiaları olay oldu. Gazeteci İsmail Saymaz 'Demet Akalın bile rahat rahat randevu alıyor' diyerek yaşanan duruma tepki gösterirken, Prof. Dr. Mehmet Şahin "Demet Akalın önemli bir sanatçı ve kitlesi var" diyerek Saymaz'a yanıt verdi.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Habertürk TV'de yayınlanan ve gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alamamasına dair tartışması ortalığı karıştırdı.

İSMAİL SAYMAZ: DEMET AKALIN BİLE RAHAT RAHAT RANDEVU ALIRKEN...

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'na randevu verilmemesi ile ilgili programın konuklarından Prof. Dr. Mehmet Şahin ile yaşadığı tartışmada, "Demet Akalın'ın bile rahat rahat randevu aldığı Cumhurbaşkanı'na beş kez vurup randevu almadı. Adil olmanızı istiyorum. 16 milyon bir şehrin randevu alamayışı, buna karşı Demet Akalın'ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu size?" sorusunu yöneltti.

MEHMET ŞAHİN: AKALIN ÖNEMLİ BİR SANATÇIDIR

Şahin ise Saymaz'a verdiği cevapta, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" ifadesini kullandı.

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Demet Akalın ismail saymaz Habertürk Cumhurbaşkanı Erdoğan mehmet şahin Didem Arslan Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
demet akalın neye göre önemli bir sanatçı !!
İmamoğlunun önemini ilk seçimde göreceksiniz. "Gel bakalım muharrem" gibi olmayacak bu sefer!
cook haklisin meherrem gibi olmaz.ama gel bakalim papazim diyen aga babalari,cook olur..
ÇOOOK ÖNEMLİ GERÇEKTEN,HEMDE SANATÇI,SAYISIZ BESTE VE SÖZ YAZMIŞ.SİZ ÖNCE KİME SANATÇI DENİR ONU ÖĞRENİN,ONA ŞARKICI DENİR.
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