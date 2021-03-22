Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Didem Arslan Yılmaz, Tansu Çiller ile yaptığı programda Tansu Çiller’in eline tırnaklarını geçirdiğini söylemesi ile bir süre gündemde kalmıştı. Daha sonra ise Binali Yıldırım’ı programına davet eden Ahmet Hakan ile ilgili söyledikleri büyük tartışmalara yol açmıştı. Didem Arslan Yılmaz halen Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programını sunmaktadır.
Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974’te İstanbul’da doğmuştur. Yılmaz, aslen Sivaslı’dır. Babası Kasım Arslan, Annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesi’nin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.
Kürşat Yılmaz ile evli olan Didem Arslan Yılmaz’ın Mina isminde bir kız çocuğu vardır.
Didem Arslan Yılmaz gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Hafta sonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar’ın ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.
Didem Arslan Yılmaz daha sonra CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca görev aldı. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası ise büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.
CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca HaberTürk ile çalıştı. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.
13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.