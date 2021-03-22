Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Didem Arslan Yılmaz, Tansu Çiller ile yaptığı programda Tansu Çiller’in eline tırnaklarını geçirdiğini söylemesi ile bir süre gündemde kalmıştı. Daha sonra ise Binali Yıldırım’ı programına davet eden Ahmet Hakan ile ilgili söyledikleri büyük tartışmalara yol açmıştı. Didem Arslan Yılmaz halen Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programını sunmaktadır.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974’te İstanbul’da doğmuştur. Yılmaz, aslen Sivaslı’dır. Babası Kasım Arslan, Annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesi’nin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

Kürşat Yılmaz ile evli olan Didem Arslan Yılmaz’ın Mina isminde bir kız çocuğu vardır.

Didem Arslan Yılmaz gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Hafta sonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar’ın ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.