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Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

24.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz, sunuculuğunu yaptığı programda canlı yayına bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. Kadını canlı yayından alan Didem Arslan Yılmaz, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, olmaz öyle şey" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Show Tv'de yayınlanan Asla Vazgeçme programında sunucu Didem Arslan Yılmaz ile canlı yayına bağlanan bir kadın arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

TELEFONLA BAĞLANDI

Programda konuk olan kardeşlerin halası Türkan hanım, canlı yayına telefon ile bağlandı.

Didem Arslan Yılmaz, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan halayı, "kızlara hakaret edemez" diyerek canlı yayından aldı.

"DOĞRU DÜZGÜN TÜRKÇE KONUŞUN, BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Didem Arslan Yılmaz, bunun üzerine "Türkan hanımı bir hattan alın, kızlara da hakaret edemez, öyle de konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den. Kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

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