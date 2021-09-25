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  4. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de kan donduran olay: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de kan donduran olay: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

25.09.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında tüm Türkiye’yi derinden etkileyen bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Dilek'in acı dolu hayatı izleyicileri gözyaşına boğdu. 12 yaşından beri ailesi tarafından bütün köye satıldığını söyleyen Dilek'in, "Satıldıktan sonra annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" sözleri kan dondurdu. Bu ifadeleri duyan Yılmaz, adeta donup kaldı.

Ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia ederek Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek Albayrak'ın anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

"KÜÇÜK KARDEŞLERİMİ DE BENİM GİBİ KULLANIYORLAR"

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

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"ANNEM, BABAM OTURUP BİZİ İZLİYORLARDI"

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

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"KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"

Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

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"ANNESİ DİLEK'İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Didem Arslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
diyelim ki haber doğru... ki ben şahsen reyting için yazılmış bir konu olduğunu düşünüyorum. nasıl islersiniz ja ? 17 yaşında kızın yanındaki adamı kocası diye nasıl anons edersiniz nasıl oraya otutturursunuz? programa alıp milyonların gözüne sanki normal bir çift gibi karı koca diye bahsedip sapkinca vahşice olayları bide normal mis gibi anlattiriyorsunuz. reyting yüzünden bı kendinizi stmadiniz kaldı
BU İĞRENÇ PROGRAMLARIN ACİLEN YASAKLANMASI LAZIM. SORUNU OLAN POLİSE GİTSİN BURALARDA REKLAM YAPMASINLAR. BEN HERYERE ŞİKAYET EDİYORUM SİZDE EDİN LÜTFEN.
Bu ülkeyi yönetenler utanmalı,halen birileri bir kilo patates karsiliginda satıliyorsa,yönetenler oturub bu olaylar neden oluyor,bir aile çocuğunu neden para karşiliginde satiyor arastırmalı. Didem Arslan gibi kendi dilini,tarihini ve değerlerini makam,para ve şöhret için sata,inkar edenlere nedenir.

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