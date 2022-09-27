Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında işlediği cinayeti itiraf etti! Canlı yayında gözaltına alındı

Ünlü programcı Didem Arslan Yılmaz’ın bir aydır ele aldığı cinayetle ilgili canlı yayında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Programa katılan Ersin Çetinkaya, 4 yıl önce komşusunu nasıl öldürdüğünü itiraf etti.

4 YIL SONRA GELEN CİNAYET İTİRAFI

Dürdane Kut, Balıkesir Havran’a bağlı Kalabak Köyü’ndeki tarlalarında ölü bulunan eşi Mustafa Kut’un katilini bulabilmek için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuştu.

Titiz çalışmaları ve ses getiren canlı yayınlarının ardından Didem Arslan Yılmaz cinayeti çözdü.

Bugün Ersin Çetinkaya, komşusu olan Sezer Kaya’nın 25 Temmuz 2018’de önce Mustafa Kut’un su borusunu kestiğini, sonra arkadan yaklaşarak öldürdüğünü itiraf etti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Bu itiraflar üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro personellerinin eş zamanlı operasyonuyla Ersin Çetinkaya Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosundan, Sezer Kaya ise Çanakkale Çan’dan ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.



