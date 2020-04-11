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Didem Arslan Yılmaz sosyal medyadan duyurdu: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 22:38 | Son Güncelleme

Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz bugün İSPARK görevlisinin eşi ve kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti. Yılmaz, "Gerekli ilgiyi gösteren emniyetimize teşekkür ediyorum. Yargıya güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz sosyal medyadan duyurdu: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradık

Didem Arslan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Koronavirüsten korunmak için yoğun mücadele verdiğimiz şu günlerde, zamanınızı aldığım için özür dilerim. Amacım, kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Malumunuz 15 günden bu yana sistematik bir saldırı altındayım...

"YOĞUN BİR LİNCE UĞRATILIYORUZ"

Bu saldırının bir devamı olarak şimdi de, bir İspark çalışanıyla, eşimle birlikte yaşadığımız ve yargıya taşıdığımız olay çarpıtılarak yoğun bir lince uğratılıyoruz.. Sarı basın kartı sahiplerinin İspark otoparklarını ücretsiz kullanma hakları vardır.

"SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADIK"

Biz bu hakkımızı biliyoruz, ama ona hiç gerek duymayıp, ücretimizi her seferinde ödüyoruz. O gün, İspark görevlisinin ücret ödemediğimiz gerekçesiyle, şahsıma ve eşime sözlü ve fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldık.

"HEDEF GÖSTERİLİP TEHDİT EDİLİYORUM"

"Adi vaka" olan olay nedeniyle, sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum. Yaptığım iddia edilen fiillerin tamamı yalandır ve kayıtlar Emniyet’tedir

"EMNİYETE TEŞEKKÜR EDİYOR YARGIYA GÜVENİYORUM"

Özellikle sosyal medyada ve bazı yayın organlarında tamamen iftiralar dolu haber yapılıyor. Gerekli ilgiyi gösteren emniyetimize teşekkür ediyorum.. Yargıya güveniyorum..."


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