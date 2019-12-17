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Didem Arslan Yılmaz Zafer Arapkirli'ye çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 01:22 | Son Güncelleme

Habertürk ekranlarında Ethem Sancak'ın konuk olduğu Türkiye'nin Nabzı programı hakkında paylaşım yapan Zafer Arapkirli'ye moderatör Didem Arslan Yılmaz çok sert tepki gösterdi.

Didem Arslan Yılmaz Zafer Arapkirli'ye çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Programda CHP ile ilgili açıklamalar yapan Ethem Sancak'a Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap vermek istedi. Özkoç'un telefonla bağlandığı canlı yayında zaman zaman Sancak ile sert tartışmalar yaşandı.

Gazeteci Zafer Arapkirli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Didem Arslan Yılmaz'ı eleştirerek ''YAZIKLAR OLSUN @arslandidem Ethem Sancak’ın ve yandaş yalaka bir gazetecinin, Habertürk yayınına cevap için bağlanan CHP Grup Başkanvekilini (bağırarak) susturmalarına izin verdiğin için. Bu yayınınız, TV tarihinin yüz karasıdır. Sana bu işleri böyle mi öğrettik?'' ifadelerini kullandı.

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Didem Arslan Yılmaz reklam arasında Arapkirli'nin paylaşımını görünce çok sinirlendi. Reklam dönüşü Arapkirli'ye sert sözlerle cevap veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

"BU İŞİ SİZDEN ÖĞRENMEDİM"

''Birincisi sayın Arapkirli ben bu işi sizden öğrenmedim. İkincisi korkmuyorum. Üçüncüsü biz sayın Özkoç'a Ethem Sancak ile beraber yayın davetinde bulunduk, kendisi kabul etmedi. Kendisi bütün cevap hakkını kullandı. Siz de televizyonculuk yaparsınız. Belki biliyorsunuzdur. Tartışma oldu. Tartışma sırasında bazı sözler yarım kalmış olabilir. Ama ben bu işi sayın Zafer Arapkirli sizden öğrenmedim. bu ifadelere baktığınızda öğrenmek de istemem. Gazeteci adam böyle tweet atmaz. Hangi hıncınız var bilmiyorum ama önce bir oturun külahı önünüze koyun, düşünün ondan sonra tweet atın. Başkasının hıncını neden benden çıkartıyor. Ben işi Arapkirli'den öğrenmedim. Ben Kanald Haber'de çalışırken siz orada yoktunuz. Ben CNN Türk'te çalışırken siz orada yoktunuz. 12 yıldır burada çalışıyorum. Bir ara vardınız, gittiniz.''

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Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan Yılmaz Habertürk Zafer Arapkirli Ethem Sancak

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