Didem Balçın: Güneşte eriyerek...

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte bir anda artan hava sıcaklıkları oyuncu Didem Balçın'ın evinde adeta bir sanat eseri yarattı.

Diriliş Ertuğrul ve Çakallarla Dans gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan Didem Balçın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Hesabında kendisine dair pek çok selfiesini paylaşan ve takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Balçın bu defa güneşe maruz kalarak yamulmuş bir mum görseli paylaştı.

Güneşte eriyerek adeta bir sanat eseri haline gelen mumun fotoğrafını çeken Balçın bunu; “Güneşte eriyerek evime bir tarz kattın! Teşekkürler sevgili mum” notuyla paylaştı.

