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Didem Balçın: Tüm olanları kafamda süzgeçten geçirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Karantina günlerini evde geçiren oyuncu Didem Balçın, bu süreçte neler yaptığını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Didem Balçın: Tüm olanları kafamda süzgeçten geçirdim

Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan oyuncu Didem Balçın, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Gününü nasıl geçirdiğini sosyal medyadan sevenleriyle de paylaşan Balçın, son olarak telefonunun kamerasına verdiği espirili pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncu, fotoğraflarının altına şu notu düştü:

"Bu süreci fırsata çevirdim ve her şey eskisi gibi olduğunda kimlere daha çok zaman ayırıp kimleri görmek dahi istemediğime karar verdim. Yok, gerçekten her şeyi düşündüm. Tüm olanları kafamda tekrar süzgeçten geçirdim. O gerçek değil miydi?"

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