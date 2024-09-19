Didem Kınalı "Midem bulandı" diyerek yaşadıklarını anlattı: Ön masalarda oturan bir beyfendi ayağa kalktı...

Pınar Kerimoğlu'nun konuğu olan Didem Kınalı oryantal hayatına son verip şarkıcılığa adım atmasına dair yaşadıklarını anlattı.

Oryantalliği bırakıp şarkıcılığa hızlı bir geçiş yapan Didem Kınalı, Pınar Kerimoğlu’nun "Neden bıraktın, iyi kazanmıyor muydun?" sorusuna "Ne iyi kazanması! Benim kıyafetlerim 30 bin TL idi, ben 5 bin TL'ye sahne alıyordum. Aldığım kıyafetin parasını bile çıkaramıyordum. Ben, başkaları gibi masa masa gezip para toplamadım. Takmak isteyen olursa sahneye gelip takıyordu" dedi.

Didem Kınalı "Midem bulandı" diyerek yaşadıklarını anlattı ve duyanları şaşırttı.

"GARSONLAR ARAYA GİRDİ"

Pınar Kerimoğlu'nun "Sahnede yaşadığın en garip olay neydi?" sorusuna Didem Kınalı "Çok şey yaşadım ama en garibi, bir gün sahnede dans ediyordum. Ön masalarda oturan bir beyfendi ayağa kalktı, elini uzattı elimi öpmek için, ve bir anda parmağımı ısırdı. Başta şaka yapıyor zannettim, çekmeye çalıştım ama ben çektikçe o daha çok ısırdı. En son çığlıklarımı duyan garsonlar araya girdiler, ancak öyle bıraktı. Kulise geçtim ve pansuman yapmak zorunda kaldık, parmağımı kanatmıştı" yanıtını verdi.



Kınalı ayrıca, sahnede en çok kadınlar tarafından taciz edildiğini söyledi.