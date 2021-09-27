Didem Soydan'a hakaret eden sanık hakim karşısında

Ünlü manken Didem Soydan’a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen sanık Kenan Doğukan A.’nın (23), ‘hakaret’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kenan Doğukan A. ve Didem Soydan’ın avukatı hazır bulundu.

"MESAJLARIN ATILDIĞI SAATTE BEN OKULDA, SINAVDAYDIM"

Mahkemede savunma yapan sanık Kenan Doğukan A., özel bir üniversitede öğrenci olduğunu belirterek, "Davaya konu Twitter hesabı bana aittir ancak söz konusu tweet'leri ben atmadım. Mesajların atıldığı saatte ben okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

Didem Soydan’ın avukatı ise beyanında şikayetlerini tekrarlayarak sanık Kenan Doğukan A.’nın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

