MAGAZİN

Didem Soydan bunu hep yapıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden model Didem Soydan yine şaşırtmadı

Model Didem Soydan, yaptığı son paylaşım ile sosyal medyayı salladı.
Soydan'ın paylaşımına beğeni yağdı

En doğal haliyle...

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Manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı seksi paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Verdiği cesur pozlarla sık sık gündem olan Didem Soydan, bu kez banyodan bir fotoğraf paylaştı.
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Soydan paylaştığı fotoğrafın altına ise “Gizlilik her şeydir” yorumunu düştü.
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Fotoğrafını yoruma kapatan Didem Sosydan, sosyal medyayı aktif kullanıyor ve zaman zaman da takipçileriyle polemikleriyle gündem oluyor.
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