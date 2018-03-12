Didem Soydan bunu hep yapıyor!

Model Didem Soydan, yaptığı son paylaşım ile sosyal medyayı salladı.
Soydan'ın paylaşımına beğeni yağdı
En doğal haliyle...
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Manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı seksi paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Verdiği cesur pozlarla sık sık gündem olan Didem Soydan, bu kez banyodan bir fotoğraf paylaştı.
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Soydan paylaştığı fotoğrafın altına ise “Gizlilik her şeydir” yorumunu düştü.
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Fotoğrafını yoruma kapatan Didem Sosydan, sosyal medyayı aktif kullanıyor ve zaman zaman da takipçileriyle polemikleriyle gündem oluyor.
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