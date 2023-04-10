Didem Soydan çölde sütyensiz poz verdi! Dekolteli fotoğrafına beğeni yağdı

Ünlü model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sahra Çölü’nden fotoğraflarını yayınladı. Fas’a giden güzel modelin sütyensiz pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

39 yaşındaki ünlü isim en son Doya Doya Moda All Star jüri üyeliğini üstlenen modacı Umut Eker ile fotoğraflarını paylaştı. Soydan’ın pozlarına takipçileri "En güzel sarı", "Çok iyi", "Cool ikili" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yorumlara sık sık yanıt veren Soydan bir takipçisinin "Abla fotolar çok karanlık, pozlar mı yandı nedir?" demesi üzerine "Canımız böyle istedi" dedi.





