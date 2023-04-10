MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan çölde sütyensiz poz verdi! Dekolteli fotoğrafına beğeni yağdı

Didem Soydan çölde sütyensiz poz verdi! Dekolteli fotoğrafına beğeni yağdı

10.04.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel model en son katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesi ile gündem olmuştu. Fas’a giden Soydan Sahra Çölü’nde çekindiği fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin sütyensiz pozlarına beğeni yağdı.

Didem Soydan çölde sütyensiz poz verdi! Dekolteli fotoğrafına beğeni yağdı

Ünlü model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sahra Çölü’nden fotoğraflarını yayınladı. Fas’a giden güzel modelin sütyensiz pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

didem-soydan-sütyensiz

39 yaşındaki ünlü isim en son Doya Doya Moda All Star jüri üyeliğini üstlenen modacı Umut Eker ile fotoğraflarını paylaştı. Soydan’ın pozlarına takipçileri "En güzel sarı", "Çok iyi", "Cool ikili" yorumlarında bulundu.

didem-soydan

Sosyal medyada yorumlara sık sık yanıt veren Soydan bir takipçisinin "Abla fotolar çok karanlık, pozlar mı yandı nedir?" demesi üzerine "Canımız böyle istedi" dedi.

didem

didem-soydan2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İçine hiçbir şey giymedi Göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İçine hiçbir şey giymedi
Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldüSütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü
Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Model yaşında

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Listede yer almamıştı! Yeni açıklama

Listede yer almamıştı! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.