Didem Soydan’dan 'açık fotoğraf' açıklaması: Geri kafalı değiliz

Magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan’a geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Burak Deniz soruldu. Önceki akşam gerçekleşen bir yeni yıl partisine katılan Didem Soydan, çıkışta magazincilerin sorularını yanıtladı. Takvim’in haberine göre; Didem Soydan, oyuncu Burak Deniz'le biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GERİ KAFALI DEĞİLİZ"

37 yaşındaki manken, "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" dedi.

CEM ADRIAN’LA POZ VERDİ

Öte yandan ünlü şarkıcı Cem Adrian, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Didem Soydan ile samimi bir pozunu paylaştı.

Adrian, 100 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü. Ünlü manken, Adrian'ın paylaşımına "Yine mi güzeliz" yorumunu yazdı.

Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile çıktığı Miami tatilinden pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunmuş, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

