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Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz, kız arkadaşıyla yakalandı

21.11.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz ve Didem Soydan çifti geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Başarılı oyuncu Burak Deniz, önceki akşam bir mekan çıkışında yanında kız arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz, kız arkadaşıyla yakalandı

Didem Soydan’dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu. Snob Magazin’in haberine göre; başarılı isim, önceki akşam Etiler’deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi.

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"GERİ KAFALI MIYIZ?"

Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını verdi.

YENİ AŞKIYLA İLK KEZ

Ayrılık nedenlerini açıklamayan Burak Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.

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Burak Deniz
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