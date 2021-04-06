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Didem Soydan’dan fantezi açıklaması | Didem Soydan kimdir?

06.04.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan, magazin gündeminde yaptıkları ve söyledikleriyle oldukça popüler olan isimler arasında yer alıyor. Soyda bu sefer de Katıldığı bir YouTube programında bulunduğu itiraflarla magazin gündemine düştü. Didem Soydan, evinde fantezi amaçlı özel ayakkabılar bulunduğunu söyledi. Didem Soydan, sosyal medyada fiziği ve söyledikleriyle adından söz ettiren isimler arasında bulunuyor.

Didem Soydan’dan fantezi açıklaması | Didem Soydan kimdir?

Didem Soydan, Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken olarak da tarihe geçti. Üniversite yıllarında modellik yapmaya başlayan Didem Soydan, Türkiye’de birçok ünlü modacı ile beraber çalıştı. Şarkıcı Can Bonomo ile ilişkisi ile uzun süre gündemde kalan Didem Soydan, gittikçe daha popüler isimler arasında yer aldı.

Didem Soydan, katıldığı bir Youtube programında, özel itiraflarda bulundu. “Eve ayakkabılarımla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Eğer böyle bir şey yapacaksam evde sadece onları giyiyorum.” Dedi.

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DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleşmişlerdir.
19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakalamıştır. Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer almıştır.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

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1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

Şarkıcı Can Bonomo ile olan ilişkisi medyada yankı uyandırdı. Haziran 2016'da ayrıldılar.

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1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı.

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2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.
Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen Didem Soydan, Temmuz 2016'da Newyork'daki bir modellik ajansıyla anlaşma imzalayarak oraya yerleşti.

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DİDEM SOYDAN FİLMLERİ

  • 2015/ Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)
  • 2014/ Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)
  • 2013/ Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)
  • 2013/ Aramızda Kalsın (Yelda)(TV Dizisi)
  • 2012/ Uçurum (TV Dizisi)
  • 2012/ Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)


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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Didem Soydan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok seksi bir hatun:)
ğüzel sexy çekici of of

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