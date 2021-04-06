Didem Soydan’dan fantezi açıklaması | Didem Soydan kimdir?

Didem Soydan, Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken olarak da tarihe geçti. Üniversite yıllarında modellik yapmaya başlayan Didem Soydan, Türkiye’de birçok ünlü modacı ile beraber çalıştı. Şarkıcı Can Bonomo ile ilişkisi ile uzun süre gündemde kalan Didem Soydan, gittikçe daha popüler isimler arasında yer aldı.

Didem Soydan, katıldığı bir Youtube programında, özel itiraflarda bulundu. “Eve ayakkabılarımla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Eğer böyle bir şey yapacaksam evde sadece onları giyiyorum.” Dedi.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleşmişlerdir.

19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakalamıştır. Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer almıştır.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.