MAGAZİN

Didem Soydan'dan İmamoğlu’nun mal varlığı ile ilgili paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamasının ardından sosyal medyada konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Manken Didem Soydan bu konuya sessiz kalmadı.

Didem Soydan'dan İmamoğlu’nun mal varlığı ile ilgili paylaşım

23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.

Mal varlığını açıklayacağına dair verdiği sözü tutan Ekrem İmamoğlu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin mal varlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun mal varlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesini sunuyoruz” denildi.

Verilen bu sözün tutulmasının ardından sosyal medyada İmamoğlu’nun mal varlığına dair çeşitli yorumlar yapıldı.

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Manken Didem Soydan da twitter hesabından listeyi paylaşarak, “Şu sıcakta gölgesinde serinlemeniz için bırakıyorum. (Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı) notunu düştü.

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