MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan’dan seksi yeni poz! Sütyensiz transparan kıyafeti olay olmuştu

Didem Soydan’dan seksi yeni poz! Sütyensiz transparan kıyafeti olay olmuştu

02.01.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Burak Deniz’le doludizgin aşklarına devam eden Soydan geçtiğimiz günlerde paylaştığı transparan kıyafetiyle olay olmuştu. Güzel manken motor üstünde poz verdi.

Didem Soydan’dan seksi yeni poz! Sütyensiz transparan kıyafeti olay olmuştu

İddialı pozlarıyla sınırları zorlayan güzel model Didem Soydan transparan kıyafetiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Didem Soydan bu defa bir çekimden iddialı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

didem-soydan1

Deri kıyafetiyle verdiği poz Soydan’ın takipçileri tarafından çok beğenildi. Takipçileri paylaşımda “Didem hanım ne yapıyorsunuz”, “90'lardaki fütüristik moda pozlarına benzemiş. beğendim.”, “Alev alev müthiş güzellik” yorumlarında bulundular.

TRANSPARAN POZLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ünlü manken daha önce transparan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Soydan'ın cüretkar pozunu beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

didem

Bir çekimden görüntülerini paylaşan ünlü modelin takipçileri, “Fazla iddialı”, “Sensin”, “Her halini beğeniyorum ama buna bittim biliyorsun”, “Didem Soydan Türkiye’nin en güzel kadını” yorumlarında bulundular.

didemmm

Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minicik elbisesiyle poz! Frikik vermeyi umursamadıMinicik elbisesiyle poz! Frikik vermeyi umursamadı
Bele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarzBele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarz
Aşk bitti! Açıklamalar üst üste geldiAşk bitti! Açıklamalar üst üste geldi
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Model kripto para borsası para borsası 200 milyar

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.