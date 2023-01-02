Didem Soydan’dan seksi yeni poz! Sütyensiz transparan kıyafeti olay olmuştu

İddialı pozlarıyla sınırları zorlayan güzel model Didem Soydan transparan kıyafetiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Didem Soydan bu defa bir çekimden iddialı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Deri kıyafetiyle verdiği poz Soydan’ın takipçileri tarafından çok beğenildi. Takipçileri paylaşımda “Didem hanım ne yapıyorsunuz”, “90'lardaki fütüristik moda pozlarına benzemiş. beğendim.”, “Alev alev müthiş güzellik” yorumlarında bulundular.

TRANSPARAN POZLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ünlü manken daha önce transparan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Soydan'ın cüretkar pozunu beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Bir çekimden görüntülerini paylaşan ünlü modelin takipçileri, “Fazla iddialı”, “Sensin”, “Her halini beğeniyorum ama buna bittim biliyorsun”, “Didem Soydan Türkiye’nin en güzel kadını” yorumlarında bulundular.

Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.



