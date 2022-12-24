Didem Soydan’dan sütyensiz yeni poz! Transparan kıyafetine beğeni yağdı

Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan bir çekimden videosunu yayınladı. Sütyensiz poz veren Soydan’ın transparan kıyafeti takipçileri tarafından çok beğenildi.

Bir çekimden görüntülerini paylaşan ünlü modelin takipçileri, “Fazla iddialı”, “Sensin”, “Her halini beğeniyorum ama buna bittim biliyorsun”, “Didem Soydan Türkiye’nin en güzel kadını” yorumlarında bulundular.

"KÜLODUNU DA ÇIKAR" YORUMUNA TEPKİ

Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.



