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Didem Soydan'dan üstsüz paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarıyla ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından üstsüz verdiği pozu paylaştı.

Didem Soydan'dan üstsüz paylaşım

Son günlerde adı ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğluyla anılan ünlü model Didem Soydan, sabah saatlerinde yaptığı yarı çıplak paylaşımla dikkatleri çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, üstsüz poz verdi. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaştı.

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ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERENLERİ İFŞA EDECEK

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kendisine çıplak fotoğraflarını gönderen takipçilerine sitem etmişti. Sürekli DM'den çıplak fotoğraf geldiğini belirten Soydan, "Bana DM'den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım" demişti.

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