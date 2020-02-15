Didem Soydan'dan üstsüz yatak pozu

Sosyal medya hesaplarından yaptığı her açıklama ve pozu ayrı olay yaratan ünlü model Didem Soydan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yatakta çektirdiği üstsüz pozunu paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Didem Soydan, günlük yaşantısından kareleri paylaşmaya devam ediyor. Instagram hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen mesajları ifşa eden Soydan bu sefer de cüretkar bir fotoğrafını paylaştı. Soydan, cesur pozuna ise "Final notunu düştü. Paylaşımlarını yoruma kapalı olarak yapan mankenin pozuna beğeni yağdı.
Paylaşımlarıyla her daim konuşulan Didem Soydan, geçtiğimiz sene Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vererek bunu takipçileriyle paylaşmıştı.
Erkek takipçilerinden gelen cinsel içerikli mesajları bazen ifşa eden Didem Soydan, son olarak kendisine gelen "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen bir takipçisini paylaşmıştı. Takipçisine cevap vererek mesajları ifşa eden model, sosyal medyada gündem olmuştu.
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