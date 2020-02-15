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Didem Soydan'dan üstsüz yatak pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 15:55 | Son Güncelleme

Son zamanlarda verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı her açıklama ve pozu ayrı olay yaratan ünlü model Didem Soydan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yatakta çektirdiği üstsüz pozunu paylaştı.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Didem Soydan, günlük yaşantısından kareleri paylaşmaya devam ediyor. Instagram hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen mesajları ifşa eden Soydan bu sefer de cüretkar bir fotoğrafını paylaştı. Soydan, cesur pozuna ise "Final notunu düştü. Paylaşımlarını yoruma kapalı olarak yapan mankenin pozuna beğeni yağdı.

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BALKONDA ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Paylaşımlarıyla her daim konuşulan Didem Soydan, geçtiğimiz sene Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vererek bunu takipçileriyle paylaşmıştı.

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TAKİPÇİSİNİN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJINI İFŞA ETMİŞTİ

Erkek takipçilerinden gelen cinsel içerikli mesajları bazen ifşa eden Didem Soydan, son olarak kendisine gelen "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen bir takipçisini paylaşmıştı. Takipçisine cevap vererek mesajları ifşa eden model, sosyal medyada gündem olmuştu.

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Didem Soydan, instagram,

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