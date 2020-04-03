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Didem Soydan'dan yeni yaşa özel paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla kendisinden söz ettiren model Didem Soydan, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla karşıladı.

Koronavirüsü günlerinde evinde olan Didem Soydan, kendi doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Soydan, yeni yaşını “Bu benim doğum günüm” notunu düştüğü bir fotoğrafla karşıladı. Güzel mankenin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

didemsoydan-instagram

“GERİ GELME”

Didem Soydan, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: “17 yıllık dostluk, üzerine iki yıldır devam eden ev arkadaşlığı… Bugün kendimi, yaşı geçkin oğlunu evlendiren ve evde tek başına kalan bir anne kadar rahatlamış hissediyorum. Sonunda kendi evine uçuyor kuşum. Lüften geri gelme.”


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Didem Soydan, instagram,

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