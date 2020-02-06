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Didem Soydan: Duyduğum en efsane ezan okunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan yaptığı yorumlar ve paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Soydan son olarak sabah ezanına dair bir paylaşımla dikkat çekti.

Didem Soydan: Duyduğum en efsane ezan okunuyor

Model Didem Soydan özellikle takipçileriyle girdiği polemiklerle dikkat çeken bir isim… Kendisini rahatsız eden yorumlar konusunda tepkisini net bir şekilde ortaya koyan Soydan aynı zamanda çirkin paylaşımda bulunanları ifşa etmekten de geri durmuyor. Instagram hesabı üzerinden gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşımda bulunan başarılı isim aynı zamanda kariyeriyle ilgili paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Çok farklı konularda paylaşımlarda bulunan Didem Soydan bu defa da sabah ezanıyla ilgili bir yorumda bulundu.

Yaşadığı öksürük krizleri nedeniyle uyumakta zorluk çektiğini söyleyen Soydan, uykusuz kaldığı bir gecenin sabahında denk geldiği ezan sesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

didem-soydan-hoca

“Nişantaşı’ndan bildiriyorum. Duyduğum en efsane ezan okunuyor. Tabiri caizse hoca döktürüyor. Meğersem böyle okunmalıymış. (İlk defa sabah ezanını duymadım. ‘Efso duyarlara’ çıkmaya çalışmayın, acımam paylaşırım) neyse, kötüsü ne kadar kulak tırmalıyorsa, iyisi de su gibi aktı. Hocam tebrikler. Ben, boğazım parçalanana kadar öksürmekle meşgul olduğumdan uyanığım haliyle...”

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