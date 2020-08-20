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Didem Soydan frikik vermemek için çok uğraştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Didem Soydan bir çekim için yatakta poz verdi. Didem Soydan o çekim anındaki hallerinin videosunu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair sert paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan yeni bir paylaşımla beğeni topladı.

Model Soydan bir kapak çekimi için seksi pozlar verdi. Yatak içinde poz veren Didem Soydan beyazlar içindeydi. Soydan çekim boyunca göğüslerini kapatmak için çok uğraştı. Frikik vermemek için çabalayan Soydan o anları paylaşınca hayranlarından beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Gecelikle yatakta poz veren Soydan'a takipçileri bir kez daha hayran oldu.


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