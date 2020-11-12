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Didem Soydan hastaneye test için gitmiş! Burak Deniz açıklaması

12.11.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Didem Soydan hastaneye test için gitmiş! Burak Deniz açıklaması

Geçtiğimiz günlerde apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberlerle gündeme gelen eski manken Didem Soydan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Soydan, koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi.

Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Didem Soydan, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Soydan, "Apandisit ile alakalı bir durum söz konusu değil. Hastaneye koranavirüs testi yaptırmak için gittim. Çok şükür ki sonucum da negatif çıktı" dedi.

Aşk hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Soydan, "İlişkimiz güzel gidiyor. Köpeğim köpük benden çok Burak'la zaman geçiriyor. Sık sık onunla beraber çekiyorsunuz" diyerek gülümsedi.

Soydan, bir süredir oyuncu Burak Deniz ile birliktelik yaşıyor.

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