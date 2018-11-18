MAGAZİN

Didem Soydan'ın ev hali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

Sosyal medyada verdiği ayarlarla, attığı tweetlerle ve doğal paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Didem Soydan ev halini paylaştı.

Didem Soydan'ın ev hali!

Sosyal medya kullanmak konusunda üzerine yok! Başarılı model Didem Soydan her daim kendine has tavırlarıyla beğeni toplamayı başarıyor!

Yaptığı her paylaşım attığı her tweet gündeme geliyor, konuşuluyor! O kendisine gelen eleştirilere pek de kulak asmıyor! Çok darlanırsa tepkisiz kalmıyor.

Soydan geçitiğimiz günlerde Instagram hesabından ev halini paylaştı. Soydan'ın sütyenle verdiği poza beğeni yağdı.

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Soydan bir süredir hesabındaki paylaşımlarını da yoruma kapalı tutuyor!


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ne yaaa Yakında wc halini de paylaşırsa hiç şaşırmam....
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