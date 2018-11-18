Didem Soydan'ın ev hali!

Sosyal medya kullanmak konusunda üzerine yok! Başarılı model Didem Soydan her daim kendine has tavırlarıyla beğeni toplamayı başarıyor!

Yaptığı her paylaşım attığı her tweet gündeme geliyor, konuşuluyor! O kendisine gelen eleştirilere pek de kulak asmıyor! Çok darlanırsa tepkisiz kalmıyor.

Soydan geçitiğimiz günlerde Instagram hesabından ev halini paylaştı. Soydan'ın sütyenle verdiği poza beğeni yağdı.

Soydan bir süredir hesabındaki paylaşımlarını da yoruma kapalı tutuyor!



