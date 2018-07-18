MAGAZİN

Didem Soydan havlu olmadan kalkmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 09:11 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, Çeşme'de tatil yaparken magazincileri görünce havuz başına kelimenin tam anlamıyla çöktü

Didem Soydan, önceki gün Çeşme’deki Solto Hotel’in havuz başındaydı.

Didem'in imdadına arkadaşı yetişti!

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Güzel model Didem Soydan tatilde görüntülenince rahatsız oldu.
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Soydan, havuzdan çıkacağı sırada objektifleri fark edince arkadaşlarından havlu istedi.
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Havlu gelene kadar da merdivenlere oturup bekledi.
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Soydan arkadaşlarının havlu getirmesinden sonra havlu sarınarak havuz başından kalktı.
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Güzel fiziğiyle her daim beğeni toplayan Soydan'ın niçin böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremedi.
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