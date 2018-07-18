Didem Soydan havlu olmadan kalkmadı

Didem Soydan, önceki gün Çeşme’deki Solto Hotel’in havuz başındaydı.
Didem'in imdadına arkadaşı yetişti!
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Güzel model Didem Soydan tatilde görüntülenince rahatsız oldu.
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Soydan, havuzdan çıkacağı sırada objektifleri fark edince arkadaşlarından havlu istedi.
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Havlu gelene kadar da merdivenlere oturup bekledi.
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Soydan arkadaşlarının havlu getirmesinden sonra havlu sarınarak havuz başından kalktı.
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Güzel fiziğiyle her daim beğeni toplayan Soydan'ın niçin böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremedi.
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