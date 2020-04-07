Didem Soydan'ın seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Takipçilerine verdiği cevaplarla ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan ve süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Didem Soydan, üzerinde sadece beyaz gömlek ve beyaz çoraplarının olduğunu bir fotoğrafını paylaştı.

Soydan'ın bacaklarını açarak verdiği poz ise Instagram'a damga vurdu. Kısa süre önce paylaşım yapan Soydan'ın fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.