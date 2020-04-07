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Didem Soydan'ın seksi pozu Instagram'a damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Yaptığı cesur paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yarı çıplak kıyafetiyle verdiği pozu paylaştı.

Takipçilerine verdiği cevaplarla ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan ve süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Didem Soydan, üzerinde sadece beyaz gömlek ve beyaz çoraplarının olduğunu bir fotoğrafını paylaştı.

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Soydan'ın bacaklarını açarak verdiği poz ise Instagram'a damga vurdu. Kısa süre önce paylaşım yapan Soydan'ın fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Didem Soydan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
unutulmamak için daha neler yapacaklar bakalım yazık insan kendi bedenini neden sergiler özel kalmak varken
kandilimiz mübarek olsun inşallah seni görünce sonumuzdan korkuyorum
abi hiç değilse az saygısı olsa . ulan bugün kandil ya . bu arada sıfır seksilik
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