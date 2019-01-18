MAGAZİN

Didem Soydan'ın 'Tarkan'lı hayali

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla içinde kalan ve gerçekleştiremediği bir dileğini takipçileriyle paylaştı.

Didem Soydan'ın 'Tarkan'lı hayali

Hesabını takip edenlerin son derece farklı ve enerjik biri olarak tanımladığı Didem Soydan, takipçileriyle yaptığı sohbetlerle zaman zaman magazin sayfalarında kendisine yer buluyor. İnandıklarını söylemekten geri durmayan ve dobralığı ile kimi zaman yazışmalarında çok ağır ifadeler de kullanan Didem Soydan bu defa hesabından bir hayalini paylaştı.

Tarkan’ın 1997 yılında çıkardığı Ölürüm Sana albümünden ‘Yaşandı Bitti Saygısızca’ adlı şarkıya Amerika’da çektiği klibi hesabından paylaşan Didem Soydan, klipten görüntülerin yer aldığı hikayesine; “O dönem denk gelip bu klipte oynamak isterdim. Daha doğrusu klibin yönetmeni Umur Turgay’ın o dönem çektiği her şeyde oynamak isterdim” notunu düştü.


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Didem Soydan Tarkan umur tugay

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