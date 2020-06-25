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Didem Soydan'ın yatak pozunda dikkat çeken detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, bu sefer de yatakta yarı çıplak poz verdi. Fotoğrafı görenler ise en çok fotoğrafı çeken kişiyi merak etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Model son olarak yatakta yarı çıplak halde yatarken poz verdi.

Cesur pozunu 706 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan Soydan, herhangi bir açıklama yazmadı.

Soydan'ın fotoğrafında en çok merak edilen detay ise sağ üst köşede gözüken kol oldu.

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Farklı bir telefondan çekim yapan kişi, Soydan'ın kreatif direktör olan Hakan Yalçın isimli arkadaşı çıktı.

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