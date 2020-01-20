Didem Soydan: Kolumu koyarsam bloklama serbest

Takipçileriyle girdiği diyaloglarda kullandığı ifadeler ve zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada farklı bir yerde duran Didem Soydan, yakalandığı ‘Domuz gribi’ sonrasında dün gece hastaneye gitmek zorunda kaldı. Instagram hesabınn hikaye bölümünden serum aldığı sırada yattığı hastane odasından paylaşımda bulunan Soydan, ünlü isimlerin kolunda serumla görüldüğü selfielere atıfta bulunmayı ihmal etmedi ve şunları yazdı:

“Bu geceye kısmetmiş, Domuz gribi… (Serum yiyen kolumu koyarsam, bloklama serbest)”



