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  4. Didem Soydan: Kolumu koyarsam bloklama serbest

Didem Soydan: Kolumu koyarsam bloklama serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Sadece gündeme yönelik göndermeleriyle değil aynı zamanda takipçileriyle girdiği diyaloglarla da dikkatleri üzerine çeken model Didem Soydan, bu defa hastane odasından bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Takipçileriyle girdiği diyaloglarda kullandığı ifadeler ve zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada farklı bir yerde duran Didem Soydan, yakalandığı ‘Domuz gribi’ sonrasında dün gece hastaneye gitmek zorunda kaldı. Instagram hesabınn hikaye bölümünden serum aldığı sırada yattığı hastane odasından paylaşımda bulunan Soydan, ünlü isimlerin kolunda serumla görüldüğü selfielere atıfta bulunmayı ihmal etmedi ve şunları yazdı:

didem-soydan-instagram

“Bu geceye kısmetmiş, Domuz gribi… (Serum yiyen kolumu koyarsam, bloklama serbest)”


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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan, domuz gribi,

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