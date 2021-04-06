Didem Soydan: Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu. 37 yaşındaki model, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Sevgili seçimlerimde sadece burca dikkat ettim" diyen Soydan açıklamasında "Belli burçlar benim hayatımda yok. Hayatımda olan insanların hepsi eylül-ocak arası doğmuştur" dedi.

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Didem Soydan açıklamasında şunları söyledi:

"Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum. Çoğu benim gizlediğimi düşünüyor ve doğru yola gelmeye çağırıyor. Bugüne dek öyle bir ilgim olmadı. Olursa hemen söylerim."

'FANTEZİ İÇİN...'

Fantezi için ayakkabıları olduğunu söyleyen Soydan "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var" diyerek dikkat çekti.

"Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar tabii ki oldu" diyen güzel model "Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York'tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti" itirafıyla da hayranlarının dikkatini çekti.



