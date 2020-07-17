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Didem Soydan: Mutlu eş, mutlu hayat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Karantina dönemini evinde geçiren ve havaların ısınmasına rağmen güneşlenme fırsatı bulamayan Didem Soydan sonunda tatile çıktı.

Didem Soydan: Mutlu eş, mutlu hayat

Yakın arkadaşı Umut Eker ve onun sevgilisi Selin Türkmen ile birlikte Gökçeada’ya giden ve tatilini burada geçiren Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Corona virüsü nedeniyle evine kapandığı günlerde Youtube kanalı için çekimler yapan ve takipçileriyle etkileşimini artıran Soydan bu defa bikinili tatil karelerini onlarla paylaştı.

Selin Türkmen ile birlikte bronzlaşmak adına güneş banyosuna yatan Didem Soydan, bu kareyi Instagram hesabından “Mutlu eş, mutlu hayat” notuyla duyurdu.

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