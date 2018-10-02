MAGAZİN

Didem Soydan sarı bikinisiyle şov yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 02:42 | Son Güncelleme

Didem Soydan’ın sarı bikinisiyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Didem Soydan sarı bikinisiyle şov yaptı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla bilinen Didem Soydan, bu defa sarı bikinisiyle objektiflerin karşısına geçti.

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Bikinisiyle göz dolduran Soydan, takipçilerinden tam not aldı.

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Didem Soydan bikini

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