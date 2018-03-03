MAGAZİN

Didem Soydan takipçisine kızdı, yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Didem Soydan, takipçisini fena bozdu

Model Didem Soydan sosyal medyanın en aktif ünlülerinden biri. Zaman zaman kendisine gelen yorumlara da cevap veriyor. Bu sefer biraz kızmış olacak ki takipçisine inceden bir ayar verdi

Didem Soydan lafını esirgemedi

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Didem Soydan Twitter hesabından 'O esnada ben' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı.
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Bir takipçisi de Didem Soydan'ın fotoğrafının altına 'O esnada sen rahat süslen diye bu vatanın evlatları canlarını veriyor' yazdı.
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Hal böyle olunca Didem Soydan da cevap gecikmedi.
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Didem Soydan şu sözlerle takipçisine ayarı verdi:
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"Sen ise Didem Soydan'a tweet atıyorsun mesela. Sen ,ben boş beleş tweet atarken neler oluyor"
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