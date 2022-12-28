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Didem soydan transparan pozuyla sınırları zorladı! Sütyensiz pozuna yorum yağdı

28.12.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı pozlarıyla gündeme gelen Didem Soydan bu kez transparan kıyafetiyle verdiği pozuyla sınırlarını zorladı. Sütyensiz poz veren Soydan'a takipçilerinden yorum yağdı.

Didem soydan transparan pozuyla sınırları zorladı! Sütyensiz pozuna yorum yağdı

Oyuncu Didem Soydan Instagram hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Didem Soydan stüdyo çekiminde verdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. Soydan, sütyensiz verdiği cesur pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkın son bulmasıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

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Transparan kıyafetiyle sütyensiz pozunu paylaşan Soydan, yine sosyal medyada gündem oldu.

"KÜLODUNU DA ÇIKAR" YORUMUNA TEPKİ VERMİŞTİ

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Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.

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