Didem soydan transparan pozuyla sınırları zorladı! Sütyensiz pozuna yorum yağdı

Oyuncu Didem Soydan Instagram hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Didem Soydan stüdyo çekiminde verdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. Soydan, sütyensiz verdiği cesur pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkın son bulmasıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Transparan kıyafetiyle sütyensiz pozunu paylaşan Soydan, yine sosyal medyada gündem oldu.

"KÜLODUNU DA ÇIKAR" YORUMUNA TEPKİ VERMİŞTİ

Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.



