Didem Soydan tül elbisesiyle olay oldu! 'Diğer soyunanları bilemem'

Ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara her zamanki gibi takipçilerinden beğeni yağdı.

Didem Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter'dan da bir mesaj yayınladı.



Soydan, "Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram'a... bir dost" ifadelerini kullandı. Soydan'ın paylaşımına yanıt veren takipçileri, tavsiyesini uygulamaktan geri kalmadılar.



Güzel fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, sık sık paylaşım yaptığı Instagram'da eleştirilere de maruz kalıyor. Soydan bu eleştirileri ise pek umursamıyor.

Soydan bir takipçisinin şu sözlerine ise açıklayıcı bir yanıt verdi. Takipçi "Didem hanımı çok beğeniyorum ve seviyorum ancak bir insanın kendini bu kadar teşhir etmesini anlayamıyorum. Ne kadar çok soyunursam o kadar özgürleşirim mi sanıyor acaba ya da fiziğim güzel ve bunu sergilemekten çekinmiyorum mu demek istiyor. (Genel konuşuyorum)"

Soydan bu sözlere şu yanıtı verdi: "Benim sayfamda gördüğünüz her fotoğraf bir markanın işi. Tam 16 yıldır aralıksız işimi yapıyorum. Aklıma geldi hadi soyunayım şekli değil sayfam. Karıştırdığınız nokta ben işimi yapıyorum diğer soyunanları bilemem. (İşi modellik olmayanlar soyunamaz diye bir kaide yok tabii ki.)



Yaptığı açıklamalar ve takipçilerine verdiği yanıtlarla kendisinden söz ettirmeyi başaran Didem Soydan'ın yatak paylaşımları ise çok cüretkar bulunmuştu.

