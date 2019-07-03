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Didem Soydan ünlü şarkıcının oğluyla mı sevgili? Dikkat çeken detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

İrem Derici'nin sevgiliyken tanıştırdığı Lider Şahin ve Didem Soydan aşk yaşamaya başladı. Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in mekanına giderek sosyal medya hesabından da mekanın reklamını yaptı.

Didem Soydan ünlü şarkıcının oğluyla mı sevgili? Dikkat çeken detay

Ünlü model Didem Soydan, usta sanatçı Selam Şahin'in oğluyla aşk yaşamaya başladı. İkiliyi tanıştıran ise bir dönem Lider Şahin'le aşk yaşayan İrem Derici olması kafaları karıştırdı.

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AŞK MI YAŞIYORLAR?

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekana gitti. Soydan'ın Şahin'e destek olmak için sosyal medya hesabından mekan ismini etiketleyerek paylaşımlar yaptı.

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İREM DERİCİ TANIŞTIRMIŞTI

Didem Soydan hangi sanatçının oğluyla aşk yaşıyor? Lider Şahin ile Didem Soydan'ın geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme'deki bir mekanda eğlendikleri de iddia edildi. İkilinin yeni birlikteliklerinde en dikkat çeken ayrıntı ise Soydan ve Şahin'i İrem Derici'nin tanıştırmış olması.

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1 SENE AŞK YAŞAMIŞLARDI

İrem Derici ve Lider Şahin, 1 yıl aşk yaşamıştı ancak 2017 senesinde ilişkilerini sonlandırmışlardı. Şahin, verdiği kilolardan dolayı uzun bir süre hastanede tedavi gören İrem Derici'yi yalnız bırakmamış günlerce hastanede kalmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Lider Şahin

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