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Didem Soydan ve Umut Eker evleri ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Manken Didem Soydan, 17 yıldır birlikte yaşadığı yakın arkadaşı Umut Eker ile evlerini ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Didem Soydan ve Umut Eker evleri ayırdı

Didem Soydan, bir ara adı aşk dedikodularına karışan yakın arkadaşı Umut Eker ile evlerini ayırdı. Soydan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Umut Eker ile fotoğrafını yayınlayan Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"17 senelik arkadaşlık, artı iki sene süren ev arkadaşlığı... Bugün, evde başıma kalan yaşı geçkin oğlumu sonunda evlendiren bir anne kadar rahatlamış hissediyorum. Sonunda kendi evine uçuyor kuşum... Lütfen geri gelme. Ben sana uğrarım ara ara.

Umut Eker ise Soydan'ın paylaşımına, "Benim gözümdeki sütyen mi?" yorumunu yaptı.

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Didem Soydan ve Umut Eker, Didem Soydan,

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