Didem Soydan ve Umut Eker evleri ayırdı

Didem Soydan, bir ara adı aşk dedikodularına karışan yakın arkadaşı Umut Eker ile evlerini ayırdı. Soydan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Umut Eker ile fotoğrafını yayınlayan Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"17 senelik arkadaşlık, artı iki sene süren ev arkadaşlığı... Bugün, evde başıma kalan yaşı geçkin oğlumu sonunda evlendiren bir anne kadar rahatlamış hissediyorum. Sonunda kendi evine uçuyor kuşum... Lütfen geri gelme. Ben sana uğrarım ara ara.

Umut Eker ise Soydan'ın paylaşımına, "Benim gözümdeki sütyen mi?" yorumunu yaptı.

