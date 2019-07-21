Didem Soydan yine dansıyla partiye damga vurdu

Son günlerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşadığı iddia edilen manken Didem Soydan, magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden.

Kimi zaman Lider Şahin'le vakit geçiren güzel model kimi zaman arkadaşlarıyla sahil partilerinde eğlenmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl iki erkekle yaptığı dansla tartışma yaratan ve uzun süre gündemde kalan Soydan'dan yeni dans videosu geldi.

Bir arkadaşıyla karşılık dans eden Soydan'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Soydan'ın dansı sosyal medyada beğeni topladı.

Soydan geçtiğimiz yıl paylaştığı dans videosu sonrası eleştirilerin odağı olmuştu. İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, “Biz ona dans demiyoruz ‘tost' diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil” demişti.



