Didem Uzel'i çıldırtan yorum

New York'ta yaşayan Didem Uzel, oğlu Aslan'ın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir takipçisi Uzel'in fotoğrafına sert bir yorumda bulununca ikili arasında söz düellosu yaşandı.

"Bu çocuğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.

Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:

"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."

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