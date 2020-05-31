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  4. Diden Soydan file çoraplı pozlarıyla yıktı geçti! Estetik tepkisi

Diden Soydan file çoraplı pozlarıyla yıktı geçti! Estetik tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 08:36 | Son Güncelleme

Yıllardır moda dünyasında başarılarıyla dikkat çeken Didem Soydan bir çekim için verdiği pozlarla olay oldu. Soydan'ın cesur pozlarına beğeni yağdı.

Sosyal medyada verdiği yorumlara adından sıkça söz ettiren model Didem Soydan verdiği pozlarla hayranlarını mest etti. Soydan file çorabıyla evde verdiği pozlarını paylaşınca olay oldu. Seksi pozlarına beğeni yağan Soydan bir dergi için çekim yaptıklarını belirtti.

Soydan bir takipçisinin estetik iddialarına ise sert çıktı. 'Defalarca estetik yaptırdı' iddialarına Soydan "Bir tane estetiğim var. Bana ikinci bir işlem yapmış herhangi biri çıksın yaptım desin ve kanıtlasın o saniyeden sonra istediğin isimle çağır beni o kadar açık kartlarım" dedi.

Bir takipçisinin "burun, çene, dudak" ısrarına ise "Ben yalan atmadığıma göre sen atıyorsun kardeşim basit mantık. Estetik asla gizli kalmayan bir sektör! Ben rahatım yalan yok, sevgiler" yanıtını verdi.

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