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Didgeridoo’lu sokak müzisyenlerini görenler şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

AVCILAR’da iki sokak müzisyeninden biri  Avustralya yerlileri Aborjinler tarafından geliştirilen ve tüm dünyada kullanılan enstrüman Didgeridoo’yu  çaldı.

Didgeridoo’lu sokak müzisyenlerini görenler şaşırdı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR’da iki sokak müzisyeninden biri Avustralya yerlileri Aborjinler tarafından geliştirilen ve tüm dünyada kullanılan enstrüman Didgeridoo’yu çaldı. Boruya benzer üflemeli müzik aletini ilk kez görenler önce şaşırdılar sonra da şarkılara eşlik ettiler.

İstanbul ve zaman zaman Anadolu’nun çeşitli kentlerinde müzik yapan Ferit Uç ile Pako Doğan, Avcılar’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde dün akşam konser verdi. Avcılar Belediyesi Deprem Anıtı önünde yere oturarak film müzikleri ve klasik bazı eserleri gitarı ile çalan Pako Doğan’a Ferit Uç, Didgeridoo’sunu üfleyerek eşlik etti. Yoldan geçenlerin durup ilgi ile izlediği ve birçok kişinin ise cep telefonu ile görüntülediği müzisyenler, gitar kutusuna atılan bağışlardan memnun oldu.
Meraklılar, mini konser aralarında Ferit Uç’un yanına yaklaşarak, üzerinde süs amacıyla tüy ve boncuklar bulunan müzik aletinin ne olduğunu sordu. Avustralya yerlileri abojinler tarafından yüzyıllardan bu yana kullanılan, dış yüzeyi ruhsal anlamlar ifade eden bezemelerle süslenen ve dinsel törenlerde kullanılan Didgeridoo’yu çalan Uç, DHA muhabirine, şöyle dedi:
“Bu Aborjinlerin yerel enstrümanı. Bunu ayinlerde falan çalıyorlarmış. Avustralya kökenli ama Afrika kökenli Aborjinlere de ait olduğu söyleniyor. Bu ataerkil bir çalgı olarak biliniyor. O zamanlarda kadınların çalması yasakmış. Bana göre çok saçma bir düşünce. Ben de gördüm, beğendim. Bunu görence acayip tepki verenler oluyor. ‘Boru mu, ağaç mı?’, ‘İçinde kesin bir şeyler vardır’ diyenler çıkıyor. Adını kimse söyleyemiyor. Benden duydukları ismini söylemeye çalışınca değişik bir şeyler diyorlar. Bunu çalması öyle kolay değil. Nefes değiştirme tekniği var bunda. Genelde zurnacılar o tekniği uyguluyor. Onun öğrenilmesi zor. Ses çıkarmak kolay. Ağzınla nefes verirken aynı anda burnunla nefes alıyorsun. O biraz meşakkatli. Ben ancak, bir- iki yılda öğrenebildim.”

(FOTOĞRAFLI)

Didgeridoo’lu sokak müzisyenlerini görenler şaşırdıDidgeridoo’lu sokak müzisyenlerini görenler şaşırdıDidgeridoo’lu sokak müzisyenlerini görenler şaşırdı

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