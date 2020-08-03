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Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını koydu

03.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fildişi Sahilli ünlü futbolcu Didier Drogba, ülkesinin Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını koydu.

Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını koydu

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan ünlü futbolcu Didier Drogba,Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını koydu.

Didier Drogba, başkanlık seçimine giren dört adaydan biri.

Chelsea'de oynadığı yıllarda dünya çapında bir yıldıza dönüşen 42 yaşındaki Drogba'nın 5 Eylül'deki seçimlere katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi.

Drogba'nın seçime girebilmesi için, ülkenin 14 birinci lig takımından en az üçünün, alt liglerden de en az iki takımın desteğinin yanı sıra; teknik direktörler, doktorlar, faal ya da eski oyuncular ve hakemlerden oluşan futbol paydaşlarından birinin desteği gerekiyor.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Sözcüsü, Drogba'nın seçime girip giremeyeceğinin, beş gün içinde belli olacağını söyledi.

Didier Drogba

Sevgi gösterileriyle karşılandı

Ünlü futbolcu, başvurusunu yapmak için federasyon merkezine uzun bir araç konvoyuyla gitti ve binlerce kişinin sevgi gösterileriyle karşılandı.

Didier Drogba, Fildişi Sahili formasıyla üç kez Dünya Kupası'nda oynamıştı.

Fildişi Sahili, Drogba'nın da formasını giydiği takımlarla iki kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkmıştı.

Drogba Galatasaray formasıyla da Türkiye 2012-13 sezonunda Süper Lig, 2013'te Süper Kupa, 2013-2014 sezonunda da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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