Didim açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 25 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, Didim açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye harekete eden Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce yeri tespit edilen lastik bot, durduruldu. Lastik bottaki 13'ü Suriye ve 12'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. 5'i erkek, 11'i kadın ve 9'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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