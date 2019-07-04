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Didim açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı.

Didim açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı.
Saat 01.30 sıralarında, Didim açıklarındaki Panayır Adası önlerinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrenen ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 8'i Filistin, 6'sı Somali, 6'sı Togo, 5'i Suriye, 1'i Kongo, 1'i Senegal ve 1'i Gambia uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan kaçak grup, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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